Knockout City wird auf Free-2-Play umgestellt

Obwohl man bereits Millionen Spieler auch so für Knockout City begeistern konnte, hat man sich nun für die Free-2-Play Umstellung entschieden, die im Frühjahr umgesetzt wird.

Mit dem Start der Season 6 werden EA Originals und die Velan Studios alle Zugangsbeschränkungen zu Knockout City aufgeben. Gleichzeitig feiert man ein überaus erfolgreiches Jahr, das mit der Season 5: Greatest Hits endet.

„In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei unseren Fans der ersten Stunde bedanken, die Knockout City gekauft und uns von Anfang an unterstützt haben. Eure Hingabe und Loyalität motiviert uns jeden Tag aufs Neue, unsere Welt weiter aufzubauen, und ohne euch wären wir nicht so weit gekommen. Unsere Community wird für uns immer an erster Stelle stehen, und wir haben ein spezielles Treue-Bundle für Saison 6 für diejenigen zusammengestellt, die das Spiel bereits vor dem Start der Saison gekauft haben.“