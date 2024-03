Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Release & Gameplay-Details

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess befindet sich derzeit in der finalen Phase der Entwicklung und erscheint in diesem Sommer.

So erwartet die Spieler eine Mischung aus Echtzeitstrategie und aufregender Action, mit der sie die vielen und verschiedenen dämonische Formen und Gestalten mit unterschiedlichen Angriffen und Fähigkeiten abwehren. Jeder Feind ist von verschiedenen japanischen Yokai inspiriert und wurde sorgfältig vom Regisseur entworfen, um einen Einblick in die düstere Ästhetik zu bieten.

Sobald die Nacht hereinbricht, ist es Zeit, gegen die schrecklichen Seethe zu kämpfen, die aus den Torii-Toren auftauchen und Yoshiro angreifen wollen. Die Spieler müssen ihre Kampffähigkeiten nutzen, um die Jungfrau zu verteidigen, sich an die sich ständig ändernden Kampfbedingungen anpassen, an der Seite der Dorfbewohner kämpfen und die Kraft von Sohs tanzähnlichen Schwerttechniken nutzen.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ bietet einzigartigen Echtzeit-Tag-Nacht-Zyklus. Tagsüber werden die strategischen Fähigkeiten des Spielers auf die Probe gestellt, wenn er bewusst plant, das verunreinigte Dorf zu säubern, indem er Dorfbewohner rettet, ihnen Rollen zuweist und ihre Verteidigungsanlagen repariert, um sich auf eine bevorstehende Schlacht vorzubereiten.

Capcom hat neue Details zu ihrem Actiontitel „ Kunitsu-Gami: Path of the Goddess “ geteilt, dessen Release für diesen Sommer auf PS5, Xbox Series X|S und PC bestätigt wurde.

What do you think?