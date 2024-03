In diesem Punkt verliert der DualSense Controller gegen Xbox deutlich

Der DualSense Controller gilt in dieser Konsolen-Generation als das Non-Plus-Ultra unter dem Standardzubehör für die PS5. Dennoch gibt es einen Punkt, wo ich sofort lieber zum Xbox Controller greifen würde und diesen vermutlich schon mehrmals neu gekauft hätte – auch ohne Notwendigkeit.

Der DualSense Controller ist ganz klar mein Favorit, wenn es um Features und das Gameplay-Feeling geht. Es gab nie einen besseren PlayStation Controller, insbesondere durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Damit werden Spiele noch greifbarer und realistischer, womit es Sony geschafft hat, das Gaming-Erlebnis auf eine neue Stufe zu heben. Zudem liegt der DualSense Controller besser und angenehmer in der Hand, als jemals zuvor.

Xbox Controller sind einfach schicker

In diesen Tagen blicke ich dennoch mal wieder neidisch zur Xbox, wo gefühlt der hundertste Custom-Design-Controller angekündigt wurde, diesmal zum Fallout-Franchise. Der S.P.E.C.I.A.L. Fallout-Controller aus dem Xbox Design Lab sieht nicht nur unglaublich schick aus, mit seinen anpassbaren Farboptionen trifft er zudem unterschiedlichste Geschmäcker, basierend auf einem Grunddesign, bei dem die Trigger, die Sticks, das D-Pad usw. frei gewählt werden können.

Microsoft schreibt zum S.P.E.C.I.A.L. Fallout-Controller:

„Der Controller ist mit einer Collage aus einigen der kultigsten Vault-Boy-Symbole der Franchise-Geschichte verziert. Der weiße Hintergrund mit den grauen Zeichnungen des Charakters sorgt dafür, dass all diese unvergesslichen Momente in das Design einfließen. Die blauen und gelben Farben des Vault Boy und des Vault-Tec-Aufklebers, die den Xbox-Button umgeben, fügen sich nahtlos in die Ästhetik der postapokalyptischen Spiele ein.“ Xbox Design Lab

Damit nicht genug, hat Microsoft einige Easter Eggs in der Collage versteckt, die den S.P.E.C.I.A.L. Fallout-Controller zu einem echten Sammlerstück machen. Normalweise würde ich sofort zugreifen, aber wo keine Xbox, macht der Controller ebenfalls wenig Sinn. Und nur zum Hinstellen ist er mir dann doch zu unnötig.

Der S.P.E.C.I.A.L. Fallout-Controller für Xbox ist ein echtes Design-Highlight

Der Fallout-Controller ist da nur ein Beispiel unter vielen. Ein Blick in das Xbox Design Lab zeigt, hier hat Microsoft etwas wirklich Tolles für die Community geschaffen.

Warum kein Custom DualSense Controller?

Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sony keinerlei Ideen hat, was optionale DualSense Controller angeht, was hier in den letzten drei Jahren aufgefahren wurde, ist verglichen mit Xbox jedoch doch ziemlich öde. Da rufen alle nach Vielfalt und Individualität, in dem Fall wird einem aber nur das gewährt, was Sony für angemessen und „schön“ hält.

Neben recht eigenwilligen Farben (Babyblau und Pink), nach denen vermutlich nur die wenigsten Spieler gefragt haben, glänzt der DualSense Controller vor allem mit Ideenlosigkeit. Die absolute Nichtkrönung ist die Deep Earth Collection, die mir das Gefühl gegeben hätte, ich sitze wieder vor der PS2. Da gab es etwas Ähnliches schon mal. Abgesehen von der schwer nachvollziehbaren Design-Erklärung würde ich keine der drei Optionen auch nur geschenkt haben wollen. Wenn man schon 80 EUR für einen Controller aus ästhetischen Gründen ausgibt, dann soll er doch bitte auch richtig geil aussehen.

Potenzial wird nicht wirklich genutzt

Dabei hat der DualSense Controller so viel Potenzial, was Customizations betrifft. Und damit meine ich nicht irgendwelchen Third-Party-Kram oder selbst gebastelte 3D-Drucks. Wenn schon ausgefallen, dann auch Original -alleine wegen des potenziellen Sammlerwerts.

Generell könnte Sony ihr anfängliches Versprechen besser einlösen, wonach die PS5 und alles dazu „anpassbarste“ PlayStation aller Zeiten sein sollte. So jedenfalls die Worte des damaligen President of UX Design bei PlayStation. Da war die Rede von Special Editions und Anpassungen, die in früheren Generation nicht möglich waren. Hier bezog man sich wohl auf die inzwischen vier getrennten Faceplates, aus denen Sony bisher jedoch auch nicht so viel herausholt, wie erhofft.

Das wohl populärste Custom-Design der PS5 hat Sony mit der Marvel’s Spider-Man 2 Edition abgeliefert, die zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon wieder veraltet war und durch das Slim-Modell ersetzt wurde. Ähnlich „gewagt“ war nur noch das Camouflage-Design, aber auch das ist weit weg von dem, was Xbox in aller Regelmäßigkeit auffährt. Leider!