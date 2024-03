Tales of Kenzera: ZAU Trailer zeigt die Schönheit der mystischen Länder 

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April 2024 für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC.

EA Originals und Surgent Studios haben neue Szenen aus Tales of Kenzera: ZAU veröffentlicht, in denen man die Reise des Hauptcharakters Zau durch die mystischen Länder von Kenzera begleitet.

