Last Stop – Neue Videos zeigen die unterschiedlichen Geschichten

Annapurna Interactive zeigt drei neue Videos zu ihrem Story-Adventure Last Stop, welche die verschiedenen Sichtweisen der Charaktere in den Vordergrund rücken.

Deren Geschichten sind miteinander verknüpft, wenn zunächst auch nur subtil, in dem zum Beispiel ein Protagonist gelegentlich im Hintergrund der Szene eines anderen auftaucht. Interaktivität spielt dabei eine wichtige Rolle, allerdings bietet Last Stop mehr als umfassende Dialogoptionen und Handlungsstränge. Die Charaktere reagieren unterschiedlich, je nachdem, was sie sagen, während die Entscheidungen mit dem größten Gewicht erst gegen Ende des Spiels zum Tragen kommen.

Alle drei Charaktere führen zwar ein sehr unterschiedliches Leben, werden sich im im richtigen Moment aber kreuzen. Die Probleme der Protagonisten sind dabei klar identifizierbar, werden aber durch realitätsferne Elemente zu einer spannenden Geschichte geformt. John zum Beispiel will nur ein guter Vater sein, aber das Universum scheint sich gegen ihn zu verschwören.

Last Stop sieht sich dabei als eine Anthologie, die die drei Geschichten zu einem komplexen Abenteuer verbindet, und in dem es herauszufinden gilt, was diese drei Fremden verbindet und wohin sie das Schicksal führen wird.

Last Stop erscheint am morgigen Donnerstag.