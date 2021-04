Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice – Im Mai wird es wieder schlüpfrig

Sperrt eure Töchter weg, denn im Mai macht Leisure Suit Larry die Konsolen wieder unsicher, dessen Release heute bestätigt wurde.

In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice beginnt euer Abenteuer diesmal auf der Insel Cancum im Kalau’a-Archipel, wo er nach den Ereignissen von Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry (unser Review) gestrandet ist. Larrys große Liebe Faith ist spurlos verschwunden und der einzige Hinweis auf ihren Verbleib ist ein schwaches Signal von ihrem PiPhone. Auf seiner Reise trifft er auf viele schöne Frauen und ebenso viele Hinweise auf Faiths Aufenthaltsort… Wird Larry Faith treu bleiben und gibt es ein Happy End?

Begleite Larry Laffer diesmal in seinem neuen „Point & Click“-Abenteuer mit seinem selbst gebauten Floß durch das Kalau’a-Archipel und erkundet über 50 handgezeichnete Orte. Findet euch in urkomischen Dialogen mit über 40 verrückten Charakteren wieder, sammel kuriose Gegenstände, löst herausfordernde Rätsel und schaut, ob Larry das Mädchen seiner feuchten Träume, Faith, bekommen kann.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice erscheint am 18. Mai für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.