King’s Bounty II – Die magische Welt von Nostria im Story Trailer

1C Entertainment und Koch Media gewähren heute Einblicke in die magische Welt von Nostria von King’s Bounty II, die hierzu einen Story Trailer veröffentlicht haben.

Der Trailer „Unite Them or Fall“ richtet dazu seinen Blick sich auf die Schrecken, von denen die magische Welt von Nostria gequält wird, und gewährt einen tieferen Einblick in eine Verschwörung, die das ganze Land plagt.

Finsternis, Verschwörungen, Sabotage und Nekromantie breiten sich über der Welt von Nostria aus. Grafschaften fordern Unabhängigkeit, Banditen streifen durch die Straßen und Gerüchte über die überwältigende Macht einer Seuche tauchen aus dem Dunkel auf. Der alte König Claudius wurde vergiftet und kann das Königreich nicht weiter führen. Sein Sohn, Prinz Adrian, muss nun die kämpfenden Länder vereinen, während seine Macht und sein Glaube unter Beschuss geraten. Aber vielleicht ist bereits ein Retter – die letzte Hoffnung des Königreichs – zur Stelle, um sich zu wehren und endlich Frieden und Ordnung in Nostria wiederherzustellen.

„Das Team legte großen Wert darauf, ein sehr geschichtsträchtiges und eindringliches Erlebnis zu schaffen, das von seinen reichen Charakteren und einer einzigartigen Kulisse geprägt und angetrieben wird“, sagt Denis Maltzev, Lead Producer bei 1C Entertainment. „King’s Bounty II ist ein Genre für sich und bietet eine sehr einzigartige und faszinierende Kombination aus RPG-Elementen, rundenbasierter Strategie und Fantasy-Elementen, die sich wirklich von anderen abhebt. Wir freuen uns darauf, die schöne Welt und ihre Abenteuer mit den Spielern zu teilen.“

King’s Bounty erscheint am 24. August 2021 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.