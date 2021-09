Lemnis Gate – Innovativer Timeloop-Strategie-Shooter für PS5 erschienen

Neben dem Erfolg von SplitGate, das in diesen Tagen einen Rekord nach dem anderen aufstellt, ist nun auch der innovative Strategie-Shooter Lemnis Gate von Frontier Foundry und Ratloop Games erschienen. Kann dieser mit seinem herausforderndem Ansatz ähnlich bei den Spielern punkten wie SplitGate?

Es scheint, als würde sich gerade ein kleiner Trend abzeichnen, weg von der typischen Shooter-Formel und hin zu neuen Ansätzen. Das ist auch das Ziel von Lemnis Gate, bei dem die Spieler aufgefordert werden, die klassische Denkweise von Shootern auszublenden und frischen Wind in das Genre zu bringen.

In Lemnis Gate schlüpft man dazu in die Rollen von sieben Agenten, die in kurzen Matches und mit einzigartigen Fähigkeiten den Verlauf jedes Matches Runde um Runde komplett drehen können. Strategie, Planung und geschickte Ausführung sind dabei der Schlüssel zum Erfolg, um am Ende des Tages den Sieg für sich zu entscheiden.

Simple Regeln, kurze Matches

Die Regeln sind einfach: Spieler wählen einen Agenten und machen ihren Zug. Dieser kann darin bestehen, einen Feind zu töten, einen Teamkollegen zu schützen oder ein Ziel zu zerstören. Der Twist ist allerdings der, dass jedes Match innerhalb einer 25-Sekunden-Zeitschleife stattfindet, sodass die Spieler mit jeder progressiven Runde nicht nur ihren eigenen Bewegungen in Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch denen ihres Gegners einen Schritt voraus sein müssen. Parallelen zu SplitGate sind also durchaus vorhanden, das mit seiner Portal-Technik ebenfalls strategisches Denken voraussetzt, anstatt nur wild rum zu ballern.

Das innovative Konzept von Lemnis Gate kann dabei auf unterschiedlichste Weise erkundet werden, darunter vier actiongeladene Modi wie Seek and Destroy, Domination, Retrieve XM und Deathmatch, die alle auf zwölf beeindruckenden Karten stattfinden. Customizations und Belohnungen versprechen dazu einen individuellen Look und Feel eines jeden Agenten.

Diejenigen, die zudem nach einer kompetitiven Herausforderung suchen, können sich in Rank Matches mit ebenbürtigen Gegnern messen, um einen Platz in der Bestenliste beanspruchen. Matches ohne Rang bieten den Spielern hingegen die Möglichkeit, ihr taktisches Denken und ihre Beherrschung des Spiels in zu verbessern.

Lemnis Gate ist ab sofort für PlayStation 5, PS4, Xbox und PC erhältlich.