Lies of P – Düsteres Pinocchio-Adventure für PS5 enthüllt

Publisher Neowiz und Entwickler Round8 Studio kündigten heute Lies of P an, eine düstere Version der Pinocchio-Geschichten, das für PlayStation 5 erscheint.

In Lies of P wacht ihr an einem verlassenen Bahnhof von Krat auf, einer Stadt, die von Wahnsinn und Blutdurst überwältigt ist. Vor euch liegt eine einzige Notiz, die lautet:

„Finde Mr. Geppetto. Er ist in dieser Stadt. „

In der Rolle von Pinocchio, ein Marionettenmechanoid, ist es eure Aufgabe, diese mysteriöse Person zu finden. Überwindet dazu all das Unheil, das vor euch liegt, vertraut dabei niemandem, denn auch euch kann niemand helfen. In einem Geflecht aus Lügen, müsst ihr versuchen menschlich zu werden.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio ist Lies of P ein Action-Souls-like Spiel, das in einer grausamen, dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die ganze Menschheit ist in einer einst so schönen Stadt verloren, die jetzt zu einer lebendigen Hölle voller Schreie geworden ist.

Geschichte mit verschiedenen Enden

Lies of P verspricht damit eine elegante Welt voller Spannung, einem tiefen Kampfsystem und einer packenden Geschichte, in der ihr Pinocchios unerbittliche Reise in Richtung Menschlichkeit erlebt. Die zeitlose Geschichte von Pinocchio wurde dazu mit dunklen und auffälligen Visuals neu interpretiert. Erlebt in dieser miteinander verbundene prozedurale Quests, die sich je nach Lüge abspielen. Diese Auswahlmöglichkeiten wirken sich schließlich darauf aus, wie die Geschichte endet.

Ganz hilflos ist Pinocchio jedoch nicht, der diverse Waffen auf vielfältige Weise kombinieren kann, um insgesamt etwas Neues zu schaffen. Findet die besten Kombinationen und macht etwas ganz Besonderes daraus.

Mithilfe eines speziellen Fähigkeitssystem könnt ihr Teile eures Körpers auch verändern, um neue Fähigkeiten und hoffentlich einen Vorteil im Kampf zu erlangen. Aber nicht alle Verbesserungen sind für den Kampf gedacht, sie können auch einige einzigartige und nützliche Funktionen bieten.

Wann Lies of P erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.