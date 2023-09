Lies of P enthüllt die einzigartige Legion Arm Mechanik

Lies of P erscheint am 19. September 2023.

Zu den Waffen der Legion gehören „Falcon Eyes“, das eine Sprengladung abfeuert, die sich in Feinde implantiert, „Flamberge“, das eine kontinuierliche Feuerwelle aussendet, „Aegis“, das es Spielern ermöglicht, Angriffe mit einem Brandschild abzuwehren, und fünf Andere. Die Legion Arms bieten den Spielern somit noch mehr Freiheit bei Kampfbegegnungen, indem sie eine bessere Charakteranpassung ermöglichen, um sie an verschiedene Spielstile anzupassen.

Legions-Waffen sind eine einzigartige Spielmechanik in Lies of P, bei der Spieler verschiedene mechanische Waffen ausrüsten und verbessern kann, jeweils mit besonderen Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten im Kampf.

Auf dem Weg zum Release von Lies of P stellt man in einem neuen Video die einzigartige Legion Arm Mechanic vor, welche die Spieler im Kampf untertsützen wird.

What do you think?