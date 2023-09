The Sims 5 wird als Free-2-Play erscheinen

Genau wie The Sims 4 wird auch The Sims 5, das als ‚Project Rene‘ angekündigt wurde, als kostenloser Free-2-Titel erscheinen. Das Ziel damit ist es, eine größtmögliche Community aufzubauen und jedem das Spielen von The Sims 5 zu ermöglichen.

In der neuen Behind-the-Scenes-Ausgabe zu The Sims 5 sprechen die Entwickler bei Maxis über diesen Ansatz, den man am Ende auch bei The Sims 4 umgesetzt hat. Darin heißt es:

„Wir beabsichtigen, dass Project Rene kostenlos heruntergeladen werden kann. Das bedeutet, dass man, wenn es fertig und vollständig für unsere Spieler zugänglich ist, ohne Abonnement, ohne den Kauf eines Kernspiels oder ohne Energiemechanik beitreten und Project Rene spielen und erkunden können,“ so Lyndsay Pearson, Vice President of Maxis. „Wir möchten, dass es für Sie einfach ist, einen Freund einzuladen oder mit ihm zusammenzuarbeiten, und das bedeutet, dass wir alle offen zum Spielen einladen.“

Langfristig wird sich The Sims 5 natürlich über DLC-Pakete finanzieren, es wird aber auch kostenlose Inhalte und viele Kern-Features geben, die es auch schon in The Sims 4 gibt oder die erst später eingeführt wurden.

The Sims 4 wird weiterhin unterstützt

The Sims 4 wird zudem neben The Sims 5 weiterexistieren und auch neue Inhalte erhalten, zumindest so lange, wie es die Community ebenfalls unterstützt.

Wann The Sims 5 erscheint, ist noch unklar.