Lies of P Gameplay zeigt Erkundung & Kämpfe

Zum Rogue-like-Adventure Lies of P sind weitere Gameplay-Szenen verfügbar, welche diesmal auf die Erkundung, die Kämpfe und weitere Aspekte eingehen.

Das Video wurde beim IGN Fanfest gezeigt und erlaubt einen spannenden Einblick in die dynamischen Auseinandersetzungen mit Gegnern, während der berühmte Star des Spiels die atmosphärischen Umgebungen durchstreift. Zudem gibt es einen Blick auf verschiedene Waffen und wie man diese defensiv und offensiv für sich nutzen kann.

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio ist Lies of P ein Action-Rogue-like Spiel, das in einer grausamen, dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die ganze Menschheit ist in einer einst so schönen Stadt verloren, die jetzt zu einer lebendigen Hölle voller Schreie geworden ist.

Lies of P verspricht damit eine elegante Welt voller Spannung, einem tiefen Kampfsystem und einer packenden Geschichte, in der ihr Pinocchios unerbittliche Reise in Richtung Menschlichkeit erlebt. Die zeitlose Geschichte von Pinocchio wurde dazu mit dunklen und auffälligen Visuals neu interpretiert. Erlebt in dieser miteinander verbundene prozedurale Quests, die sich je nach Lüge abspielen. Diese Auswahlmöglichkeiten wirken sich schließlich darauf aus, wie die Geschichte endet.

Lies of P erscheint noch in diesem Jahr.