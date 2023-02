Offizielles WWE 2K23 Roster vorgestellt, diese Ikonen fehlen

2K Games hat das Roster an spielbaren Wrestlern in WWE 2K23 vorgestellt, das in diesem Jahr über 170 Charaktere umfasst, wobei einige auch wieder raus fallen, die zuletzt noch vertreten waren.

Darunter befinden sich WWE-Stars wie Roman Reigns, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins, Rhea Ripley, Ronda Rousey oder Cody Rhodes, ergänzt von NXT-Legenden wie Alba Fyre, Axiom, Bron Breakker, Carmelo Hayes, Indi Hartwell, Jacy Jayne oder Grayson.

Aber auch frühere WWF / WWF Superstars wie Big Boss Man, Booker T, Boogeyman, Bret “The Hit Man” Hart, The British Bulldog, Bruno Sammartino, Diesel, Eddie Guerrero und viele mehr sind wieder vertreten.

Es gibt aber auch einige Gesichter, die in diesem Jahr fehlen, darunter Bray Wyatt, Candice LeRae, Hit Row, The Good Brothers, Mia Yim, Tegan Nox, Maxxine Dupri, Bronson Reed und Emma.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr John Cena als Cover-Star, der in WWE 2K23 gegen seine härtesten Gegner antritt. Dabei schlüpft man zum allerersten Mal in der Geschichte der Spielreihe in die Rolle jedes wichtigen Gegners – darunter einige der größten WWE-Superstars aller Zeiten, um zu versuchen, Mr. Hustle, Loyalty and Respect zu besiegen.

WWE 2K23 Roster

Das Roster sieht demnach wie folgt aus: