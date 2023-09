Lies of P im Test, endlich ein Bloodborne-Konkurrent?

Im Gesamt kommt Lies of P damit derzeit auf einen Metascore von 8.2/10. Offiziell erscheint Lies of P am 19. September 2023.

„Lies of P scheint das Ergebnis eines Entwicklers zu sein, der bereits mehrere Versuche mit dem Souls-ähnlichen Genre unternommen hat. Daher ist es beeindruckend, dass Round8 Studio beim ersten Versuch so viel erreicht hat. Indem es seine düstere Interpretation der Pinocchio-Geschichte voll und ganz aufgreift, hebt es sich von allen anderen verfügbaren Büchern ab. Was es von anderen Spielen abhebt, sind hochwertige Kämpfe und umfangreiche, zufriedenstellende Anpassungsmöglichkeiten, die Lies of P zu einem erstklassigen Erlebnis für FromSoftware-Fanatiker machen.“

„Die größte Stärke von Lies of P besteht darin, dass es einen auf Schritt und Tritt belohnt und befähigt, sich trotz der bedrückenden Welt und der furchterregenden Feinde weiter durch diese verdrehte Geschichte voller Puppenspiel und monströser Menschlichkeit zu wagen. Ich hatte Mühe, mich von „Lies of P“ loszureißen, auch wenn es mich wütend machte. Es balanciert den Spaß eines Soulslike mit der Herausforderung, die das Genre verlangt, sorgfältig aus und gerät nur ein paar Mal ins Stocken.“

Bei den Kritikern schlägt sich Lies of P zumindest ordentlich, muss hier und da aber auch teils heftige Kritik einstecken. Dennoch behauptet sich Lies of P im Schnitt als empfehlenswerter Titel, auch wenn die düstere Geschichte rund um Pinocchio als Souls-like Game nicht jedermanns Sache ist.

What do you think?