Life is Strange: True Colors – Neue Gameplay-Eindrücke

Nach der Ankündigung von Life is Strange: True Colors in der vergangenen Woche gibt es heute einige neue Eindrücke aus dem emotionalen Adventure, das von Deck Nine entwickelt wird.

Spieler erkunden in Life is Strange: True Colors das beschauliche Haven Springs als Alex Chen, die durch Performance-Capture-Technologie und das Nachwuchstalent Erika Mori zum Leben erweckt wird. Alex hat ihren „Fluch“ lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt.

Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Die Spieler*innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 als vollständige Erfahrung.