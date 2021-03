Life is Strange: True Colors – Erste Infos & Release

Im Zuge des heutigen Square Enix Showcase wurde Life is Strange: True Colors enthüllt, der offizielle dritte Teil des emotionalen Adventures.

Life is Strange: True Colors wird von Deck Nine entwickelt, die zuvor das Prequel Life is Strange: Before the Storm produziert hatten. Anders als die vorherigen Spiele erscheint Life is Strange: True Colors wohl als vollständige Erfahrung und nicht im Episoden-Konzept.

In Life is Strange: True Colors schlüpft man in die Rolle der neuen Protagonisten Alex, die asiatisch-amerikanische Wurzeln hat. Auch Alex verfügt über besondere Kräfte, dessen Details in Kürze ausgeführt werden.

Weitere Infos in Kürze …

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 5, PS4, Xbox, PC und Stadia.