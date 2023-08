Lords of the Fallen – Gamescom Trailer zeigt neue Inhalte

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober 2023.

Wer auf der gamescom unterwegs ist, hat außerdem die Möglichkeit, im Lords of the Fallen-Kino (Halle 9, B010-C019) einem Live-Walkthrough durch Abschnitte des Spiels beizuwohnen. Bei diesem wird die Dual-Realm-Mechanik präsentiert und die Spieler können sich selbst ein Bild von den Nah-, Fern- und Magiekämpfen machen, die sie erwarten.

Auf der Gamescom Opening Night fehlte auch Lords of the Fallen nicht, das Deck13 und Hexworks dort mit einem Story-Trailer präsentiert haben.

