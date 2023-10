Lords of the Fallen – So sorgen die PS5-Features für mehr Immersion

Lords of the Fallen erscheint diesen Oktober.

„Zusammen mit dem reichhaltigen und überzeugenden Sounddesign von Lords of the Fallen verleihen diese Audiodetails dem gesamten Hörerlebnis eine zusätzliche Tiefe, sodass die gewaltigen Aufgaben, vor denen die Spieler stehen, wenn sie Axiom und Umbral durchqueren, nie weit weg klingen.“

Dabei rückt insbesondere der DualSense Controller in den Mittelpunkt, einschließlich der adaptiven Trigger und dem haptischen Feedback. Damit fühlen sich die Waffen noch realistischer an und Schläge und Treffer werden noch spürbarer.

Entwickler Hexworks stellt die Immersions-Features in Lords of the Fallen vor, mit denen man noch tiefer in das Action-RPG auf PS5 eintauchen kann.

