The Last of Us: Part II Remastered für PS5 gesichtet

Naughty Dog arbeitet wohl weiterhin an einer dedizierten PS5-Version von The Last of Us: Part II, das als Remastered Version in einem Lebenslauf eines Artist gesichtet wurde.

Darin schreibt dieser, dass er für die Überwachung von Assets zuständig ist und aktuell auch noch bei Naughty Dog als beschäftigt gilt.

In dem Lebenslauf von Mark Pajarillo heißt es jedenfalls:

„Verantwortlich für die Überwachung der Produktion aller ausgelagerten Environment-Art-Assets, Waffen und interaktiven Requisiten für zwei Kulttitel: The Last of Us: Part I und The Last of Us 2: Remastered.“

Nicht die ersten Hinweise auf ein Remaster

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Neuauflage des Survival-Adventures erwähnt wird. Auch der Komponist des Spiels, Gustavo Santaolalla, sprach zuvor von einer verbesserten Version von The Last of Us: Part II, der sehr wahrscheinlich für PS5 erscheint.

Dieser wurde in einem spanischen Interview gefragt, ob man ihn selbst im Spiel sehen könne. Tatsächlich ist dies in einer Szene in der Stadt Jackson der Fall, wo Santaolalla außerhalb eines Gebäudes sitzt und Banjo spielt. Auch in „einem Remake von The Last of Us Part II“ werde er zu sehen sein, so Santaolalla in dem Interview, mehr könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten.

Bisher hat The Last of Us: Part II nur ein paar Optimierungen auf der PS5 erhalten, die jedoch noch kein vollständiges Remaster ausmachen.

Auch wenn dies weiterhin keine offizielle Bestätigung ist, dass Naughty Dog tatsächlich an einem Remaster von The Last of Us Part II arbeitet, ist dieses längst überfällig. Selbst das Remake von The Last of Us Part I (unser Test) nutzt mehr Hardware-Features als Part II, weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis beide Spiele auf den gleichen Stand gebracht werden.

Indes mehren sich auch die Gerüchte darum, dass die Produktion von The Last of Us: Part III gestartet wurde, nachdem das Multiplayer-Projekt scheinbar zum Erliegen gekommen ist.