The Last of Us: Part III – Arbeit am nächsten PS5-Game bei Naughty Dog gestartet

Bei Naughty Dog befinden sich derzeit mehrere Projekte in Arbeit, von denen das Multiplayer-Spiel im The Last of Us-Universum am weitesten fortgeschritten ist. Auf The Last of Us: Part III muss man sich weiterhin gedulden.

Über die zukünftigen Pläne des Studios hat The Last of Us Co-Creator Neil Druckmann gesprochen, der das Team bei Naughty Dog in mehrere Gruppen aufgeteilt hat, um gleichzeitig mehrere Projekt zu entwerfen.

Kein Studio, das nur Fortsetzungen produziert

Gegenüber KindaFunny sagte Druckmann aber auch, dass man kein Studio sei, das dazu verpflichtet wurde, ständig Fortsetzungen zu entwickeln. Zwar hört man den Wunsch der Fans nach einem weiteren The Last of Us, zunächst steht aber ein anderes PS5 Exklusivspiel auf dem Plan – und das wird nicht The Last of Us: Part III sein.

„Ich weiß, dass die Fans The Last of Us Part 3 wirklich wollen. Ich höre die ganze Zeit davon. Ich kann nur sagen, dass wir bereits in unserem nächsten Projekt sind. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchgemacht haben, bei dem wir viele Überlegungen zu verschiedenen Dingen angestellt haben, und bei dem wir das ausgewählt haben, worauf wir uns am meisten freuen.“ KindaFunny

Die aktuelle Roadmap sieht demnach so aus, dass man das Multiplayer-Spiel voraussichtlich in diesem Sommer vorstellen und anschließend veröffentlichen wird. Parallel dazu wird die Entwicklung des noch unbekannten Projekts vorangetrieben, das sich früheren Aussagen zufolge komplett von The Last of Us unterscheiden wird. Was darauf folgt und ob es überhaupt ein weiteres The Last of Us geben wird, ist völlig offen.

Bis dahin wird man zumindest von HBO-Serie unterhalten, von der schon jetzt zwei weitere Seasons geplant sind. Diese decken weitestgehend die Ereignissen aus The Last of Us: Part II ab, soweit man jetzt schon verrät.