Lords of the Fallen – Technical Showcase mir ersten In-Game Eindrücken

Mehr zu Lords of the Fallen folgt im Laufe des Jahres.

Außerdem wirft man einen Blick auf die beeindruckenden Anpassungen von Charakteren und Rüstungen, die Lumen Global Illumination-Beleuchtung und schließlich die riesige vernetzte Welt, in der Spieler hin und her reisen können, darunter Axiom, dem Reich der Lebenden, und Umbral, dem Reich der Toten. Die beiden Welten ermöglichen es den Spielern, mühelos zwischen ihnen zu wechseln, selbst wenn eine Seite unverkennbar schrecklicher ist als die andere.

HEXWORKS und CI Games zeigen frisch von der GDC einen Technical Showcase zu Lords of the Fallen, das noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

