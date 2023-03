Silent Hill 2 Remake steht kurz vor Fertigstellung & VR-Pläne

Darüber hinaus hat man ein großes Interesse am VR-Medium und plant womöglich ein separates Spiel in diesem Bereich. Welches Franchise dafür in Frage kommt, ist allerdings offen.

Neben Silent Hill befinden sich bei Bloober weitere Projekte in Arbeit, darunter das Remake zu Layers of Fear, das jetzt im Juni erscheint, sowie eine brandneue IP, die ab 2025 veröffentlicht werden soll.

Man kann aber damit rechnen, dass sich Konami als Publisher bald dazu äußern wird, zumal der Release ohnehin in diesem Jahr angestrebt wird. Ferner möchte man auch zukünftig an der Silent Hill-Serie arbeiten .

„Silent Hill 2 ist technisch bereit“, so Piotr Babieno, CEO von Bloober. „Das bedeutet nicht, dass das Spiel fertig ist, aber wir sind nah dran. Die Frage des Veröffentlichungszeitplans liegt jedoch bei unseren Partnern; wie die Promotion aussehen wird und wann der Titel debütiert, liegt nicht direkt in unseren Händen.“

Die Entwicklung des Silent Hill 2 Remake ist zu gut wie abgeschlossen, wie Entwickler Bloober Team in einem Update bekanntgibt. Inzwischen plant man auch in Zukunft mit der Entwicklung der Serie.

