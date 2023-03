Redfall hätte ursprünglich auch für PS5 erscheinen sollen

Wir Spieler befinden uns dadurch also gewissermaßen in der Zwickmühle. Am liebsten hätten wir wohl Zugriff auf alle Spiele von so ziemlich allen Plattformen. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch möglichst qualitativ hochwertige Spiele. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob Redfall im Vergleich zu Deathloop einen solchen Qualitätsspung bietet, der diesen Fokus auf nur eine Plattform tatsächlich rechtfertigt.

Am 2. Mai erscheint Arkanes neuer Vampir-Shooter Redfall , allerdings nur für die Xbox-Konsolen und den PC. Während mit Dishonored und Deathloop die letzten Titel des Studios auch für Sonys PlayStation-Plattformen veröffentlicht wurden, gehört Arkane seit der Übernahme von Bethesda ebenfalls zu Microsoft. Ein Entwickler hat jetzt verraten, dass anfangs eine PS5-Version geplant und sogar schon in Entwicklung war.

