Marvel Rivals als Super Hero Team-Based Shooter offiziell angekündigt

NetEase und Marvel haben offiziell Marvel Rivals angekündigt, das 2025 für PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheint.

Marvel Rivals ist ein 6v6 Super Hero Team-Based PVP Shooter, bei dem man in die Rollen bekannter Helden schlüpft. Bestätigt sind bisher Bruce Banner, The Punisher, Loki, Storm, Doctor Strange, Mantis, Rocket Raccoon, Black Panther, Groot, Magik, Luna Snow, Iron Manm Spider-Man und Magneto. Thor und Moon Knight sollen zu einem späteren Zeitpuntk folgen.

Der Begriff Shooter ist hier allerdings eher untergeordnet, vielmehr geht es um Nahkämpfe, in denen die Charaktere mit Waffen und Fähigkeiten kämpfen. Echte Waffen besitzen nur sehr wenige von ihnen. Dafür können sich die Charaktere weiterentwickeln und Bruce Banner sich beispielsweise in The Hulk verwandeln.

Eine originelle Marvel-Story

Von offizieller Seite heißt es außerdem, dass Marvel Rivals eine vom NetEase-Autorenteam erarbeitete Handlung bietet, in der der gnadenlose Zusammenstoß zwischen dem tyrannischen Diktator Doctor Doom und seinem zukünftigen Gegenstück aus dem Jahr 2099 unzählige Universen dazu gezwungen hat, in der Timestream-Verstrickung zu kollidieren. Dadurch wurden neue Welten erschaffen und noch unbekannte Krisen beschworen, weshalb die Superhelden und Superschurken aus dem gesamten Multiversum gemeinsam und gegeneinander kämpfen, während unterschiedliche Gruppen versuchen, beide Dooms zu besiegen, bevor man die Herrschaft über diese Realitäten erlangt.

„Marvel Rivals ist eines unserer ehrgeizigsten Spieleentwicklungsprojekte“, sagte Jay Ong, Head of Marvel Games. „Seit der Konzeption des Spiels und während unserer gesamten Zusammenarbeit hat unser Marvel-Team sein ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt und wir freuen uns, mit dem unglaublichen Team von NetEase Games zusammenzuarbeiten, um dabei zu helfen, den ultimativen Superhelden-Team-basierten PVP-Shooter zu entwickeln.“ ”

In Marvel Rivals können Spieler auch Teamfähigkeiten nutzen, um Angriffe oder Verteidigungen zu verstärken und gemeinsam das Blatt im Kampf zu wenden. Als Rocket Raccoon reiten beispielsweise den Schultern seines Kumpels Groot, während sie gemeinsam in die Schlacht stürmen. Doctor Strange kann seine Portalkraft nutzen, um dem Punisher zu ermöglichen, seinen Geschützturm durch das Portal abzufeuern und so Feuer auf die ahnungslosen Feinde durch das Portal herabregnen zu lassen. So entstehen jede Menge Kombinationen, welche die Spieler erforschen können, um den ultimativen Sieg zu erlangen.

Ein erster Closed Alpha Test zu Marvel Rivals auf dem PC findet in diesem Mai statt. Der finale Release soll später auch auf Konsolen erfolgen.