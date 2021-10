Marvel’s Guardians of the Galaxy – Launch Trailer stimmt auf Release ein

Gut zwei Wochen vor dem Release von Marvel’s Guardians of the Galaxy gibt es heute einen Blick auf den Launch Trailer des Space-Adventures.

Das neue Video bietet einen Vorgeschmack auf die Possen und Eskapaden, die das interplanetare Team in seinem außerirdischen Abenteuer erwarten. Das Schicksal der Galaxie liegt darin in den Händen einer bunt zusammengewürfelten Bande von Außenseitern … also was könnte schon schief gehen?

Der Trailer mit dem Song „Kickstart My Heart“ beantwortet diese Frage und zeigt zugleich einen Teil der chaotischen Action, die darauf folgt. Obwohl ihre Differenzen sie oft in Schwierigkeiten bringen, trägt jeder der Guardians auf dem Schlachtfeld etwas Besonderes zum Team bei:

Der Sprengstoffspezialist Rocket ist gut gerüstet, um Flächenschaden auszuteilen, Groot bietet beispiellose Verteidigungsunterstützung, Drax durchdringt jeden Widerstand frontal und Gamora verleiht dem Trupp schnelle und präzise Schwertkämpfe. Als Star-Lord im Mittelpunkt der Truppe geben die Spieler sowohl auf dem Schlachtfeld als auch während der gesamten Geschichte den Ton an.

Zudem treffen die Helden hier auf die unzähligen farbenfrohen Charaktere, denen sie auf ihrer Reise durch die Galaxie begegnen werden, darunter Fan-Favoriten aus dem Marvel-Universum, sowie völlig originellen Charakteren.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021.