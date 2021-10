Skater XL – Skatepark of Tampa als Pro Course verfügbar

Die Easy Day Studios haben mit dem Skatepark of Tampa als Pro Course eine weitere Location in Skater XL veröffentlicht, die ab sofort über den Mod-Browser auf allen Plattformen verfügbar ist.

Diese legendäre Location ist seit mehr als drei Jahrzehnten eine tragende Säule der globalen Skateszene, unterstützt das Skateboarding an der Basis, ihre lokale Community und veranstaltet die legendären Wettbewerbe Tampa Pro und Tampa Am.

Nur wenige Locations auf der Welt haben mehr Skateboarding-Ikonen beherbergt als dieser Spot und seine Wettbewerbe, die Jahr für Jahr die größten Namen des Skateboardings zusammenbringt. Legenden wie Andrew Reynolds, Eric Koston und Dennis Busenitz haben hier im Laufe der Jahre alle den Spitzenplatz erobert.

Das Team von Easy Day hat daher mit SPoT zusammengearbeitet, um eine echte Darstellung der neuesten Iteration des Skateparks zu erschaffen, vollständig mit einem aktualisierten Herzstück-Obstacle mit Rails, Wedges und Ledges und mehreren Möglichkeiten zum Skaten. Quarterpipes und Bänke säumen obendrauf jedes Ende, um eure Geschwindigkeit zu erhöhen und hin und her zu skaten, und so die wichtigsten Park-Features dazwischen zu bieten.

„Wir freuen uns sehr, mit SPoT zusammenzuarbeiten, um den 2021 Pro Contest-Kurs in Skater XL digital zum Leben zu erwecken, der jetzt im Mod-Browser auf PlayStation, Xbox und PC verfügbar ist.“

Für noch mehr Details sorgt die Kunst des Pro-Skateboarders Kris Markovich an den Wänden des Parks, genau so, wie sie auch beim diesjährigen Contest zu sehen sein werden.