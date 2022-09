Marvel’s Midnight Suns – The Hunter Hero Spotlight & mehr

Das offizielle Gameplay zu The Hunter folgt in Kürze, während Marvel’s Midnight Suns im kommenden Jahr erscheint.

Der Sieg in diesem gewaltigen Kampf hatte jedoch einen hohen Preis und Hunter wurde genau wie die Dämonenmutter getötet. Beide wurden begraben und gerieten in Vergessenheit, bis Lilith Jahrhunderte später von der berüchtigten Organisation Hydra wieder zum Leben erweckt wurde. Hydra verstärkte die verheerenden Kräfte der Dämonin durch moderne Technologie und Magie. Auch Hunter wurde wiedererweckt, doch sie ist geplagt von seinen eigenen Dämonen der Trauer und Schuld. Sie muss nicht nur gegen ihre Mutter kämpfen, sondern auch gegen die Finsternis und das Licht in sich selbst.

Trotz der Verschiebung in das kommende Jahr stellen Fireaxis und 2K Games weiter die Helden aus Marvel’s Midnight Suns vor. Heute trifft man The Hunter im Hero Spotlight.

What do you think?