The Witcher 3 für PS5 erscheint weiterhin 2022, The Witcher Saga wird mehr als ein Spiel

CD Projekt hat im Zuge einer Investorenkonferenz über die aktuellen Projekte gesprochen, einschließlich The Witcher 3 für PS5 und The Witcher Saga.

Zunächst kam hier die PS5- und Xbox Series Version von The Witcher 3: Wild Hunt zur Sprache, die laut CEO Adam Kiciński weiterhin in diesem Jahr erscheint. Geplant sei der Release im vierten Quartal, also irgendwann zwischen Oktober und Dezember.

Nähere Details zu The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series, das von Saber Interactive entwickelt wird, wird man mitteilen, sobald die Release-Infos final feststehen.

The Witcher Saga wird mehr als ein Spiel

Auch zur bereits angekündigten The Witcher Saga hat sich CD Projekt kurz geäußert, die, wie der Name schon vermuten lässt, nicht nur aus einem Spiel besteht. Laut Kiciński sind bereits mehr als ein Spiel in Planung, vergleichbar mit der The Witcher 3 Saga.

Allerdings befindet sich das erste Spiel gerade einmal in der Pre-Production, so dass man auch hierzu noch keine genauen Angaben machen kann.

„Wir haben mehr als einen [Titel] im Sinn. Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir jetzt über mehr als ein Spiel nach, aber wir befinden uns erst in der Pre-Production des ersten Spiels der zweiten Witcher-Saga.“

Zuletzt sagte CD Projekt über die neue Saga:

„Wir sind sehr gespannt darauf, das Universum, das unsere Geschichte in einem solchen Ausmaß geprägt hat, erneut zu besuchen“, sagte Präsident Adam Kiciński. „Wir haben kürzlich die experimentelle Phase für das erste Spiel der neuen Witcher-Saga abgeschlossen, was bedeutet, dass die Ausgaben für die weitere Entwicklung von nun an in unserer Bilanz aktiviert werden.“

Der Release der neuen The Witcher Saga wird frühestens in einigen Jahren erwartet.