The Witcher 4: A New Saga geht in die Pre-Production Phase

Entwickler CD Projekt hat ein Update zu The Witcher 4: A New Saga herausgegeben, das den nächsten Meilenstein erreicht hat.

Das bestätigt CD Projekt im aktuellen Finanzbericht, wonach The Witcher 4: A New Saga, oder wie das Spiel auch immer am Ende heißen wird, in die Pre-Production Phase übergangenen hat. Das bedeutet meist, dass die kreative Vision und grobe Story feststehen und man nun das Grundgerüst des Spiels erstellt, entsprechende Entwickler anheuert und die allgemeine Entwicklungs-Pipeline festlegt.

Schon jetzt sei man aber „sehr glücklich“ mit dem Spiel, an dem über 100 Entwickler arbeiten.

In einem kurzen Statement kommentiert CD Projekt:

„Wir sind sehr gespannt darauf, das Universum, das unsere Geschichte in einem solchen Ausmaß geprägt hat, erneut zu besuchen“, sagte Präsident Adam Kiciński. „Wir haben kürzlich die experimentelle Phase für das erste Spiel der neuen Witcher-Saga abgeschlossen, was bedeutet, dass die Ausgaben für die weitere Entwicklung von nun an in unserer Bilanz aktiviert werden.“ CD Projekt

Liest man das Statement richtig, scheinen bereits mehrere The Witcher-Spiele in Zukunft geplant zu sein, quasi eine komlett neue Saga. Bis zum Release dauert es erfahrungsgemäß dennoch einige Jahre ab dem Zeitpunkt der Pre-Production.

Zum Spiel an sich verrät CD Projekt aber auch weiterhin nicht sehr viel, vermutlich weil es auch noch nicht so viel darüber zu erzählen oder zu zeigen gibt. Hier muss man sich einfach gedulden.

Bis es soweit ist, kann man in diesem Jahr noch einmal The Witcher 3 neu erleben, das aktuell für PS5 und Xbox Series umgesetzt wird. Wie kürzlich bestätigt, erscheint die Neuauflage im vierten Quartal 2022.