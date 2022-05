JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R erscheint im September

Bandai Namco veröffentlicht im September JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R für PlayStation 5, PS4, Xbox, Switch und den PC. Neue Eindrücke daraus liefert man im aktuellen Trailer.

In diesem zeigen sich erstmals auch Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop und Diego Brando, die sich dem Roster von über 50 Fightern in JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R anschließen. Dabei deckt man so ziemlich jeden Story-Arc ab, den das Franchise zu bieten hat, inkl. von Jonathan Joestar, Dio, Jotaro Kujo, und Jolyne Cujoh, die zuvor schon bestätigt wurden.

Mit einem „All Star Battle“-Modus, Arcade-Modus, Online-Modus, Versus-Modus, Übungsmodus und Galeriemodus stehen zudem jede Menge verschiedene Ansätze zur Wahl. Hier treffen nicht nur Charaktere aus dem Original JoJo’s aufeinander, sondern auch brandneue Kämpfe liegen vor, die mit unterschiedlichen Einstellungen gespielt werden können. Der Haupt-Modus wartet außerdem mit kosmetischen Skins und einzigartige Illustrationen auf, die sich dann im Galeriemodus bestaunen lassen.

Beim Gameplay hat man sich natürlich weiterentwickelt, einschließlich der Anpassungen der Kampfgeschwindigkeit und der Ergänzung von „Hit Stops“ (Trefferpausen) und „Jump Dashes“ (Schnellsprüngen). Dies ergänzt um neue Audioaufnahmen mit den Stimmen aus Teil 6 des Animes.

Eine Demo zu JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R ist ebenfalls geplant, die schon bald auf PS5 und PS4 verfügbar sein wird.

JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R erscheint am 02. September 2022.