Marvel’s Spider-Man 2 soll ’sehr coole‘ neue Dialog-Technik einführen

Auch wenn es bisher noch keinen offiziellen Releasetermin gibt, soll der Superhelden-Hit Marvel’s Spider-Man 2 von Insomniac Games auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen. Allgemein wird mit einer Veröffentlichung zum Weihnachtsgeschäft gerechnet. Auch zu Neuerungen beim Gameplay gibt es bisher wenige Informationen. Einer der Entwickler hat jetzt eine besondere Technologie angeteast, die Dialoge im Spiel verbessern soll.

Marvel’s Spider-Man 2 bekommt coole Dialoge

Während das Bekämpfen von Gangstern und Superbösewichten und die stylische Fortbewegung durch New York im ersten Teil sowie im Ableger Miles Morales natürlich eine Großteil der Spielzeit einnimmt, spielt auch die Geschichte eine überraschend wichtige Rolle. Peter und Miles müssen ihr Privatleben mit ihrem Superhelden-Alltag in Einklang bringen und laufen ständig Gefahr, andere in ihre Strapazen mit reinzuziehen. Dementsprechend gibt es viele Cut-Scenes und Dialoge im Spiel.

In Spider-Man 2 spielen beide Spinnenmänner die Hauptrolle, wir können uns also auf noch mehr Interaktionen und Verwirrungen einstellen. Besonders bei den Dialogen soll es dabei echte Fortschritte geben, wie Lead Engine Programmer Elan Ruskin während eines Live-Streams verraten hat. So soll im neuen Spiel eine neue und laut Ruskin ’sehr coole‘ Dialog-Technologie erstmals zum Einsatz kommen. Der Entwickler verrät zwar nicht, worum es sich dabei handelt, das hält Fans aber natürlich nicht davon ab, wild zu spekulieren.

Einerseits könnte es sich natürlich um rein technische Verbesserungen handeln, sodass eventuell Gesichtsanimationen glaubhafter und Lippenbewegungen synchroner dargestellt werden könnten, was der Immersion sicherlich zuträglich wäre. Vorstellbar wäre andererseits aber auch, dass Marvel’s Spider-Man 2 mehr Optionen bei den Gesprächen bietet und uns so mehr Einfluss auf den Verlauf der Handlung lässt.

Auswahlmöglichkeiten wie bei einem RPG wären sicherlich cool, solange sie auch echte Folgen im Spiel hätten. Wenn wir etwa entscheiden dürften, welcher der beiden Spider-Men welchen Auftrag annimmt oder wir uns zwischen der Verteidigung der Stadt und persönlichen Problemen entscheiden müssten, könnte das frischen Wind in die Reihe bringen. So oder so müssen wir uns wohl gedulden, bis Sony endlich neue Informationen zum Titel liefert.