Marvel’s Spider-Man 2 – Story Trailer verrät mehr über Venom

Wenn Spieler mit Marvel’s Spider-Man 2 starten, sind sie bereits mit vollen Kräften ausgestattet. Aber sowohl Peter Parker als auch Miles Morales kämpfen mit ihrem Privatleben. Miles versucht sich für die Aufnahme auf dem College zu bewerben, wird aber immer wieder vom Spider-Work ablenkt. Peter versucht indes seinen Verantwortungen nachzukommen und ein Gleichgewicht zu finden. Die Helden stehen in Marvel’s Spider-Man 2 sind an einem Scheideweg, mit ungewisser Zukunft und einigen schwierigen Entscheidungen vor ihnen.

Der neue Trailer gibt erstmals einen ersten vollständigen Einblick in das monströse Venom, ebenso zeigt man mehr von Marvel’s New York, wo man jetzt auch den East River erkunden kann, um Bezirke wie Brooklyn zu erkunden. Marvel’s Spider-Man 2 spielt neun Monate nach Miles Morales, ebenso trifft man auf Mr. Negative, wie man auf dem SDCC-Panel verriet.

What do you think?