Mass Effect, Dragon Age, Black Panther: So steht es um die EA Spiele

Abgesehen davon werden 640 Mitarbeiter im gesamten Unternehmen entlassen und das Ridgeline-Studio geschlossen, die an Battlefield gearbeitet haben. Die Maßnahmen fallen damit etwas kleiner als, als im Vergleich zu Sony und gemessen an der Größe des Unternehmens.

„Zu den wichtigsten externen Lizenzen von EA in den letzten Jahren gehörten neben Sport und Rennsport auch Disney-Filme wie Star Wars und Marvel, die das Unternehmen für kommende Spiele auf Basis von Black Panther und Iron Man genutzt hat. (Ein EA-Vertreter bestätigte, dass sich Black Panther und Iron Man weiterhin in der Entwicklung befinden.)“

In zusätzlichen Berichten kann man zunächst aufatmen, dass alle Projekte weiterhin in Arbeit sind. Das neue „Mass Effect“ befindet sich demnach weiterhin in der Pre-Production-Phase, während „Dragon Age: Dreadwolf“ das nächste große Spiel von Bioware wird.

