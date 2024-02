EA: Entlassungen, Studioschließungen & Star Wars wird eingestellt

„Respawns einzigartige Fähigkeit, mit Spielern in Kontakt zu treten und außergewöhnliche Spielerlebnisse zu schaffen, ist in der Unterhaltungsbranche unübertroffen. Als wir uns in den letzten Monaten das Portfolio von Respawn angesehen haben, ist klar geworden, dass die Spiele, auf die sich unsere Spieler am meisten freuen, Jedi und Respawns reichhaltige Bibliothek an Eigenmarken sind.“

In einer Mitteilung von EA Entertainment President Laura Miele heißt es in diesem Fall:

Was die geplanten Entlassungen betrifft, ist nicht jedes Team davon betroffen, man habe aber alle Optionen gründlich geprüft, bevor man diese schwierige Entscheidung getroffen hat. Beim Übergang in dieser schwierigen Phase wird man alle Mitarbeiter unterstützen, wo man nur kann.

What do you think?