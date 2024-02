Neues Star Wars-Singleplayer Game in Arbeit, das Fans schon lange fordern

Respawn könnte an einem neuen Star Wars Singleplayer-Spiel arbeiten, das Fans schon lange einfordern. Dieses wäre vermutlich außerhalb von Star Wars Jedi angesiedelt.

Dass EA weitere Star Wars-Spiele plant, hat man des Öfteren erwähnt. Star Wars Battlefront und Star Wars Jedi könnten nach den zuletzt bescheidenen Erfolgen nicht mehr dazugehören, wie der Insider Tom Henderon andeutet.

Dieser schreibt auf X:

„Nein, aber Respawn kocht ein Star Wars-Singleplayer-Erlebnis, das sich viele Leute schon lange gewünscht haben.“

No, but Respawn is cooking a Star Wars singleplayer experience I think a lot of people have wanted for a long time. https://t.co/CRKqADcU89 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 15, 2024

Frühere Hinweise deuteten auf einen Ego-Shooter unter der Regie von Peter Hirschmann, der ursprünglich an Star Wars Battlefront gearbeitet hat. Dieser bezeichnete sein Projekt als neuen First-Person-Shooter in der Star Wars-Galaxie, mit dem man eine Story erzählen würde, die er schon immer erzählen wollte.

Spekulationen gehen hier in Richtung eines The Mandalorian-Spiel oder eines mit Boba Fett in der Hauptrolle. Bis EA das Spiel offiziell angekündigt, sind das allerdings nur Gerüchte.

Demnächst kann man sich auf das Star Wars Outlaws von Ubisoft Massive freuen, das ebenfalls als Singleplayer-Game entworfen wurde. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr. Außerdem befindet sich das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic in Arbeit, dessen Release allerdings ungewiss ist.