FiolaSoft Studio hat mit Matcho ein neues und einzigartiges FPS Action-Adventure angekündigt, das noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheint.

Matcho wird als einzigartiger Action-Adventure-Match-3-Shooter beschrieben, der sich wie kein anderes FPS-Spiel anfühlen wird. Schnelles Denken und schnelle Bewegungen sind hier von Vorteil, um drei oder mehr Feinde derselben Farbe zu markieren und sie in spektakulären Explosionen zu vernichten.

Mit weiteren Kombinationen, einem integrierten Parkour-System, um an der Wand zu laufen, doppelt zu springen, zu schweben und in jede beliebige Richtung zu rennen, lassen sich in den Matches noch mehr Punkte verdienen. Zudem lässt sich seine Bewegungsreichweite erhöhen, indem man seine Fähigkeiten miteinander kombiniert, um spektakuläre Combo-Ketten auszuführen und zu zeigen, wer hier der Boss ist.

Käfer attackieren die Erde

Es gibt in Matcho sogar so etwas wie eine Story, in der man auf Max trifft, ein 25-jähriger Typ, der seine letzten 8 Jahre damit verbracht hat, im Untergrund der Triagon-Labore zu leben. Gerade als er begonnen hat zu akzeptieren, dass dies für den Rest seines Lebens so bleiben wird, ändert sich mit dem Erscheinen von Thomas Jetsen alles. Er informiert Max, dass der Leiter der Triagon-Einrichtung von seltsamen, käferartigen Kreaturen aus dem Weltraum entführt wurde. Noch merkwürdiger ist aber, dass die gemessene Energiesignatur der außerirdischen Käfer anscheinend mit der von Max identisch ist.

Hier beginnt die Geschichte von Max. Er wird sich nun auf die Suche machen, um den Triagon-Anführer zu retten, einen Weg finden, die Weltrauminsekten loszuwerden, und vor allem die Natur seiner einzigartigen Fähigkeiten verstehen. Diese seltsame Energie, die jahrelang als Fluch galt, scheint nun ein Segen zu sein, der die Menschheit vor einer unbekannten Bedrohung retten könnte.

Der erste Trailer liefert dazu ein paar actionreiche Szenen, während man sich selbst im Laufe des Jahres in dieses Getümmel stürzen kann.