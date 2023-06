Meet Your Maker bekommt großes Inhalts-Update Sektor 1: Dreadshore

Behaviour Interactive hat mit Sektor 1: Dreadshore das erste große Inhaltsupdate für Meet Your Maker angekündigt, das am 27. Juni erscheint. Damit wird eine neue Umgebung eingeführt, es gibt neue Fallen, Wachen, Waffen, Anzüge und mehr.

Das Update erweitert die Koop- und Einzelspieler-Erfahrung um eine neblige, bedrohliche neue Umgebung. Weit von den Red Sands entfernt, an den düsteren Überresten der Küste Neuenglands, liegt die Dreadshore – die Heimat eines unheimlichen Heiligtums, das sich an einem umfunktionierten Leuchtturm befindet. Unter seiner Oberfläche wurde ein riesiges Netz von Gefängnissen und Laboren errichtet, in denen Experimente an Hunderten von gefangenen Klonen durchgeführt wurden.

Diese neue Umgebung mit ihrer düsteren Küstendekoration wird sich optisch von allem unterscheiden, was Sie bisher in Meet Your Maker gesehen haben. Sie wird mit einem neuen thematischen Deko-Paket und einem Arsenal-Paket geliefert, das einen neuen Wächter, eine Falle, einen Wächter und eine Waffe enthält.

„Unser Team ist begeistert von der positiven Resonanz zu unserem Spiel. Mehr als eine Million Spieler haben bereits Meet Your Maker gespielt und Millionen von erstaunlich kreativen Außenposten im Ödland gebaut“, sagt Senior Creative Director Ash Pannell. „Seit dem Start des Spiels hat die Kreativität der Spieler alle Grenzen gesprengt und wir freuen uns, dass wir unserer Community nun noch mehr Möglichkeiten liefern können, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.“

Weitere Inhalte des Updates umfassen:

Das neue Deko-Paket Rote Gezeiten : Mit dem neuen DLC können die Außenposten mit einem kostenlosen Deko-Paket ausgestattet werden, das zu den visuellen Themen von Dreadshore passt. Verrostete Metallgeländer, vom Wasser beschädigtes Holz, Blasebälge, die sich füllen und entleeren, und eine Reihe von Aufklebern im passenden Design geben die Freiheit, eine neue Atmosphäre zu schaffen.

: Mit dem neuen DLC können die Außenposten mit einem kostenlosen Deko-Paket ausgestattet werden, das zu den visuellen Themen von Dreadshore passt. Verrostete Metallgeländer, vom Wasser beschädigtes Holz, Blasebälge, die sich füllen und entleeren, und eine Reihe von Aufklebern im passenden Design geben die Freiheit, eine neue Atmosphäre zu schaffen. Der neue Hüter-Anzug Nautilus : Ein neuer Hüter:innen-Anzug findet ebenfalls seinen Weg ins Spiel. Laut einer Legende soll Nautilus bluttriefend aus der Leuchtturm-Zuflucht gekommen sein und etwas getragen haben, das einem uralten Taucheranzug ähnelt. Mit seinem massigen Profil verstärkt dieser neue Hüter:innen-Anzug die Wirkung von Verteidigungswaffen und gibt eine neue Möglichkeit, sich herausfordernden Außenposten zu nähern.

: Ein neuer Hüter:innen-Anzug findet ebenfalls seinen Weg ins Spiel. Laut einer Legende soll Nautilus bluttriefend aus der Leuchtturm-Zuflucht gekommen sein und etwas getragen haben, das einem uralten Taucheranzug ähnelt. Mit seinem massigen Profil verstärkt dieser neue Hüter:innen-Anzug die Wirkung von Verteidigungswaffen und gibt eine neue Möglichkeit, sich herausfordernden Außenposten zu nähern. Die neue Falle Wächterstrahl : Mit dem neuen DLC wird es eine neue Falle geben, die mit Mods ausgestattet ist und die Tür zu neuen Kills und kreativen Fallenkombinationen öffnet. Der Wächterstrahl wurde entwickelt, um die Gefangenen der Leuchtturm-Zuflucht in Schach zu halten. Er nutzt Bewegungsverfolgung, um ein Ziel zu erfassen und einen schmalen Strahl aus überhitztem Licht auszusenden. Die schnelle Wirkung der Falle macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, um schnell bewegende Ziele anzugreifen. Sollte der Strahl sein Ziel verfehlen, prallt er mehrfach ab und bietet so noch mehr Gelegenheit den Angreifer abzuwehren.

: Mit dem neuen DLC wird es eine neue Falle geben, die mit Mods ausgestattet ist und die Tür zu neuen Kills und kreativen Fallenkombinationen öffnet. Der Wächterstrahl wurde entwickelt, um die Gefangenen der Leuchtturm-Zuflucht in Schach zu halten. Er nutzt Bewegungsverfolgung, um ein Ziel zu erfassen und einen schmalen Strahl aus überhitztem Licht auszusenden. Die schnelle Wirkung der Falle macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, um schnell bewegende Ziele anzugreifen. Sollte der Strahl sein Ziel verfehlen, prallt er mehrfach ab und bietet so noch mehr Gelegenheit den Angreifer abzuwehren. Der neue Wächter Verwüster : Ein neuer Wächter, der Verwüster, wird ebenfalls eingeführt. Er ist das beunruhigende Nebenprodukt der genetischen Experimente der Zuflucht und feuert gleichzeitig mehrere Projektile in einem Streuungsangriff ab.

: Ein neuer Wächter, der Verwüster, wird ebenfalls eingeführt. Er ist das beunruhigende Nebenprodukt der genetischen Experimente der Zuflucht und feuert gleichzeitig mehrere Projektile in einem Streuungsangriff ab. Die neue Waffe Abrisskanone: Raider erhalten eine weitere Waffe, die sie zu ihrer Ausrüstung hinzufügen können. Die mächtige und tragbare Abrisskanone liefert Ladung für eine Explosion, die enormen Schaden anrichtet.

Um den Start dieses Updates zu feiern, haben Spieler die Möglichkeit, das Arsenal-Paket des DLCs bis zum 11. Juli kostenlos zu erhalten.

Gameplay-Updates in Sektor 1: Dreadshore

Die neuen Updates bieten nicht nur neue Möglichkeiten, tödliche Festungen zu bauen und zu plündern, sondern auch verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen für Meet Your Maker:

Das Spiel erkennt jetzt Kills gegen Raider, die das Spiel verlassen oder anderweitig die Verbindung abbrechen und gibt den Buildern eine genauere Darstellung, wie tödlich ihre Basis ist

Eine weitere, von vielen Spieler geforderte Verbesserung, gibt den Buildern die Möglichkeit, Prestige-10-Basen für immer aufzufüllen und sie online zu halten

Zu den weiteren Aktualisierungen gehören eine Neuverteilung der Rangstufen, aktualisierte Tutorials und Phönix-Pods, die dem Inventar der Spieler:innen standardmäßig hinzugefügt werden

Anlässlich des neuen DLCs wird das Entwicklerteam am 27. Juni um 20:00 Uhr für das Meet Your Maker: Sektor 1 Community Update einen Stream anschließen. Dort gibt es einen Ausblick aus erster Hand auf alle neuen Inhalte, die dem Spiel hinzugefügt wurden. Der Stream wird auf dem YouTube-Kanal und der Website von Meet Your Maker verfügbar sein.