Mehrere Silent Hill-Spiele bestätigt, Franchise wird wiederbelebt

Dass Konani das Franchise wiederbeleben möchte, sagt der Silent Hill Movie-Director Christophe Gans, der 2006 seinen Film zum Horror-Franchise veröffentlicht hat. In einem aktuellen Interview ist nun die Rede von mehreren Spielen, die sich aktiv in Entwicklung befinden.

Auch wenn es inzwischen recht offensichtlich ist, bestätigt man jetzt, dass sich mehrere Silent Hill-Spiele in der Entwicklung befinden. Eines davon – Silent Hill: The Short Message – wurde kürzlich erst geleakt.

