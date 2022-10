Gotham Knights wird am 21. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Bei Vorbestellung der physischen oder digitalen Version erhalten Spielerinnen und Spieler zum Day One digital den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

Der neue Trailer rückt noch einmal diverse Gameplay-Szenen und Cutscenes aus dem Spiel in den Mittelpunkt, in denen Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin sich der kriminellen Unterwelt von Gotham City stellen.

