EU Behörden sammeln Feedback, ob Microsoft mit dem Activision Deal die Konkurrenz blockieren will

Momentan sieht alles danach aus, dass die Prüfungen deutlich ausgeweitet werden. In Großbritannien möchte man sich zum Beispiel erst 2023 endgültig entscheiden , in der EU wird die nächste Hürde, ob man den Deal genehmigt oder eine weitere Phase der Überprüfung einleitet, im November entschieden.

Microsoft redet zwar die ganze Zeit von einem fairen Wettbewerb und das man niemandem etwas wegnehmen möchte, macht aber auch keinen Hehl daraus, dass Call of Duty, Skyrim & Co. irgendwann nur noch auf Xbox spielbar sind.

Ferner möchte man wissen, ob es nach der Übernahme noch genug Alternativen für Mitbewerber gäbe, wenn zum Beispiel Call of Duty nur noch exklusiv erscheint, ob ein solches Szenario Microsoft signifikant stärken würde oder gar einen erheblichen Vorteil in der Industrie verschafft.

