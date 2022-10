Halloween im Knast – Prison Architect bekommt Undead-DLC

„Rechtzeitig zur Gruselsaison fügt Undead Prison Architect eine Mischung aus Survival und Horror hinzu, die die Managementfähigkeiten der Wärter auf die Probe stellen wird“, sagt Gaz Wright, Game Director von Prison Architect bei Double Eleven. „Der Kampf ums Überleben ist keine leichte Aufgabe, denn er bringt eine zusätzliche Ebene der Komplexität und des Drucks in das Management-Gameplay. Wir hoffen, dass unsere Community an Undead genauso viel Spaß haben wird, wie wir an seiner Entwicklung!“

Wer einen solchen Ausbruch nicht effektiv unter Kontrolle bringt, riskiert, dass die Gefangenen infiziert werden und die Horden wachsen weiter. Ob Gefängnisdirektoren nun zusätzliche Hilfe von Kopfgeldjägern anfordern oder alles, was ihnen als Waffe zur Verfügung steht, einsetzen: Man muss alles tun, was nötig ist, um die Gefangenen am Leben zu erhalten.

Die Untoten sind ein unerbittlicher Haufen und können sich schnell in Gefängnissen ausbreiten. Die Einrichtung eines Friedhofs via Schnellbau verleiht der Anlage ein gespenstisches Flair, und Spieler sollten darauf vorbereitet sein, mit den Untotenhorden fertig zu werden, die er hervorbringt.

What do you think?