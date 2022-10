God of War: Ragnarök – Ideen für ein Remake liegen schon in der Schublade

Mit Spannung wird in gut vier Wochen die Fortsetzung von God of War aus dem Jahr 2018 erwartet. Die Zeichen stehen schon jetzt auf Erfolg und nicht wenige Fans ballen bereits die Fäuste zusammen, als würden sie die legendäre Leviathan-Axt gedanklich in den Händen halten.

Hinweis: Der folgende satirische Text muss nicht der Wahrheit entsprechen und dient in erster Linie als unterhaltsame Kritik.

Diese Euphorie teilt auch das Entwicklerstudio Santa Monica, die allerdings schon jetzt die Befürchtung haben, mit God of War Ragnarök noch immer nicht ganz den höchsten Punkt von Midgar erklommen zu haben. Da geht noch was, denkt sich der ein oder andere, während man angestrengt nach Lösungen sucht – im besten Fall so nahe- und fern liegend gleichzeitig. Es ist ja schließlich ein Remake!

Remake statt neues Werk

Fündig wurde man schließlich in einem viel zu selten genutzten Mittel – man könnte doch ein Remake machen! Das war schon in der PS4-Generation eine gute Motivation und zu kurze Abstände sind ohnehin nur was für Erbsenzähler. Und was bei Horizon funktionieren soll, klappt bei God of War sicher doppelt so gut, lässt man selbstbewusst durchblicken. Immerhin fehlt den neuen Konsolen – abgesehen von ihrer Knappheit – noch das gewisse Etwas, das sie am Ende auch wirklich definiert. Und generell verkaufen sich Remakes auch besser, weil viel besser gemacht!

Ideen für ein Remake sind auch schon reichlich vorhanden. Kratos könnte zweifacher Vater sein, was die Story grundlegend verändern würde. Mehr (oder wahlweise noch weniger) Waffen sind immer eine Option. Spätestens seit Kratos‘ Auftritt in Fortnite dürften dem Kriegsgott automatische Handfeuerwaffen nicht fremd sein, wie das „Mjölnir-Maschinengewehr“.

Oder man streckt die Spielzeit ein wenig: Wahnhafte Sammelaufgaben und zusätzlichen Ebenen im Skill-Tree füllen schnell mal 10 Stunden und mehr. „Es fügt sich schon alles vor den Augen zusammen“, fantasiert ein mitwirkender Entwickler vor lauter Begeisterung von dieser Idee.

Gerüchte über ein potenzielles Remake des erst in vier Wochen erscheinenden Spiels ließen wie üblich nicht lange auf sich warten. Fans kündigten umgehend an, das Original direkt zu überspringen und auf die Neuauflage warten zu wollen.

Co-Writer: Sanel Rihic