Dead by Daylight läutet das Halloween-Fest ein – Neuer Foliant & Süßigkeiten

Der Oktober steht wieder ganz im Zeichen von Halloween, das man in diesem Jahr auch in Dead by Daylight feiert. Ein neuer Foliant, jede Menge Süßigkeiten und thematisches Items säumen hier den Boden unter den Füßen der Spieler.

Der Spuk in Dead by Daylight startet am 11. Oktober und endet am 3. November, beginnend mit der Veröffentlichung der Shop-Sammlungen. Der neueste Archivband wird am 12. Oktober veröffentlicht, kurz bevor sich das Halloween-Event am 13. Oktober vollständig entfaltet.

Dann erwartet die Spieler eine Reihe von gruseligen kosmetischen Items, welche bedrohliche Atmosphäre des Nebels genießen und neue Herausforderungen meistern wollen. Die Lobby und die Ladebildschirme von Dead by Daylight werden mit furchterregenden Kürbissen und gruseligen Dekorationen geschmückt sein. Zudem kann man sich auf ein neues Gameplayelement freuen, bei dem Spieler „Leereenergie“ sammeln und stehlen müssen.

Dead by Daylight – Halloween

Ein neuer Foliant: BOSHAFTIGKEIT

Am 12. Oktober öffnet sich dann ein neuer Spalt und mit ihm ein neuer Foliant, der Erinnerungen an den Killer Ghost Face und die Überlebende Mikaela Reid enthält. Damit hat man Möglichkeit, in den teuflischen Geist hinter der Maske einzutauchen und herauszufinden, was den Killer nachts wachhält – mit Foliant 13: BOSHAFTIGKEIT.

Außerdem lassen sich die Erinnerungen von Mikaela Reid entdecken, der Überlebenden mit einer Vorliebe für das Makabre und das Übernatürliche. Unter den vielen Überraschungen zu Halloween sind unter anderem Glücksbringer, Outfits und exklusive Maskenvarianten für Ghost Face.

Dafür lohnt sich auch ein Blick in den Store, wo sich neue Outfits zu den zahlreichen Crossover-Inhalten finden, darunter zum Resident Evil Chapter oder eine Klopapiermumie als Outfit.