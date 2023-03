Metal: Hellsinger bekommt ersten DLC ‚Dream of the Beast‘

Der Entwickler The Outsiders kündigte jetzt den ersten offiziellen DLC ihr Rhythmus-FPS Metal: Hellsinger an, der auf den Namen Dream of the Beast hört und am 29. März erscheint.

Für zwei brandneue Original-Songs wurden neue Talente ins Boot geholt: Cristina Scabbia von Lacuna Coil, mit ihrem kraftvollen Gesang und Will Ramos von Lorna Shore, mit seiner dämonischen Stimme, werden für Furore sorgen. Spieler können diese Songs aus dem neuen Songauswahl-Feature auswählen, das in einem kostenlosen Update am selben Tag erscheinen wird.

Zusätzlich zu den beiden neuen Songs bietet Dream of the Beast noch viel mehr. Mit der Red Right Hand, dem neuen Maschinengewehr, kann man sich in rhythmischen Todesstößen durch Dämonenscharen ballern und eines von drei aufregenden Outfits mit individuellen Gameplay-Modifikationen anziehen. Mit diesem DLC können die Spieler Metal: Hellsinger mit einem völlig anderen Beat und Spielstil erleben.

Der Erfolg von Metal: Hellsinger wird damit konsequent fortgesetzt, das auch in unserem damaligen Review überzeugen konnte. Darin kamen wir zu dem Schluss:

Am 29. März werden die Höllen mit neuer Musik, neuen Outfits und einer infernalen Waffe in Dream of the Beast zum Beben gebracht.