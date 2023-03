Destiny 2: Lightfall – Raid: Wurzel der Albträume startet am Freitag

Ab 18 Uhr am Freitag wird Bungie mit Twitch Rivals für das Destiny 2: Lightfall-Rennen um World First zusammenarbeiten. Dazu werden Twitch-Drops werden aktiviert, die den Zuschauern des Raid-Rennens ein exklusives Abzeichen gewähren, sofern sie den Twitch Rivals-Stream mindestens zwei Stunden lang verfolgen.

Bungie verweist heute noch einmal auf den kommenden Raid in Destiny 2: Lightfall, der an diesem Freitag startet. Dieser nennt sich Wurzel der Albträume und fordert erneut die taffesten Spieler heraus.

What do you think?