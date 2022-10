Microsoft: Call of Duty soll nun doch dauerhaft für PlayStation erscheinen

Call of Duty wird mitunter darüber entscheiden, ob Microsoft den geplanten Deal abschließen kann oder nicht. Die Behörden in der EU und Großbritannien werden ihre Untersuchungen dazu vermutlich ausweiten und sich 2023 endgültig festlegen.

„Wir nehmen Call of Duty nicht von PlayStation … das ist nicht unsere Absicht“, so Spencer. „Solange es eine PlayStation gibt, an die wir liefern können, ist es unsere Absicht, weiterhin auf PlayStation zu liefern, ähnlich wie wir es mit Minecraft gemacht haben, seit wir dieses besitzen, und wir haben die Orte erweitert, an denen Leute Minecraft spielen können. Wir haben die Verfügbarkeit nicht reduziert … Ich möchte das Gleiche tun, wenn wir darüber nachdenken, wohin Call of Duty gehen kann.“

Das sagte Xbox Boss Phil Spencer im Podcast von Same Brain . wonach es Call of Duty solange auf PlayStation geben wird, wie es die Plattform gibt. Zuvor hatte man angeboten, den Shooter voraussichtlich bis zum Jahr 2027 zugänglich zu machen.

What do you think?