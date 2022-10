Gungrave G.O.R.E – Hart verdienter In-Game Skin verändert alles

Gungrave G.O.R.E erscheint am 22. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC.

Brandon Heat war Graves menschliche Gestalt, als er einer der Top-Auftragskiller der Mafiaorganisation Millenion war. Fünfzehn Jahre nach seinem Tod wurde er als „Beyond the Grave“ (abgekürzt Grave) wieder zum Leben erweckt – mit Hilfe einer fortschrittlichen Nekrolisationstechnologie – und machte sich auf den Weg, um sich an dem Mann zu rächen, der ihn getötet hatte: seinem ehemals besten Freund und Millenion-Mitarbeiter Harry MacDowell.

Als der titelgebender Gunslinger of Resurrection wird man zum knallharten Anti-Helden seiner Träume, einer ultimativen Tötungsmaschine, welche die Feinde gnadenlos niedermetzelt. In Deckung gehen und sich zurückziehen kommt für Grave nicht in Frage, er geht immer mit Volldampf voran, am liebsten direkt durch seine Feinde hindurch.

What do you think?