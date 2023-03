Microsoft hat nie gesagt, dass Starfield für PS5 erscheint

Dazu spricht man vor allem Dinge an, die bereits erschienen sind, darunter Minecraft, Fallout, The Elder Scrolls Online usw., die man auch weiterhin unterstützen wird. In wie weit man kommenden Projekte wie Starfield oder auch The Elder Scrolls VI von PlayStation fernhalten wird, sieht man dann. Große Hoffnungen sollte man sich in der Hinsicht aber wohl nicht macht.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals gesagt habe, dass Starfield nicht exklusiv für Xbox sein wird. Ich denke, was ich gesagt habe, war, dass wir es von Fall zu Fall entscheiden werden. Ich sagte, wir werden keine Spiele von anderen Plattformen abziehen, also werden wir die Spiele-Community weiterhin unterstützen.“

What do you think?