The Thaumaturge – Düsteres RPG von 11bit Studios angekündigt

Die 11bit Studios haben ihr neues RPG The Thaumaturge angekündigt, das ursprünglich als Project Vitriol vorgestellt wurde. Es ist die bislang größte Produktion von 11bit, mit der man in die Psyche des Spielers eintaucht.

Das storylastige RPG geht Kämpfe, Charakterentwicklung und Investigationsmechaniken aus einer einzigartigen Perspektive an und beschäftigt sich mit dem komplizierten Thema der inneren Dämonen. The Thaumaturge spielt dazu in der kulturell vielseitigen Hauptstadt von Polen, Warschau, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem das Land Teil des russischen Großreichs wurde. Die Spieler sehen sich mit moralisch komplexen Entscheidungen konfrontiert und werden in eine spirituelle Welt hineingezogen, die von unsichtbaren Mächten, die sich dem Verständnis normaler Menschen entziehen, gelenkt wird.

Warschau im Jahr 1905, unter dem Joch der russischen Zaren, ist eine Stadt voller auffälliger Kontraste. Armut und Rowdytum sind ebenso Teil von ihr wie der Wohlstand der High Society und politische Ränkespiele. Es ist ein Ort, an dem die Interessen unterschiedlicher Gruppen wie Juden, Polen und Russen oft in Konflikt stehen, und in dem des Einen Chance auf ein besseres Leben des Anderen Unglück bedeuten kann.

„The Thaumaturge dreht sich um die Idee der Dämonen, sowohl auf physischer als auch metaphorischer Ebene. Es handelt sich hier um ein Spiel, das 11 bit studios’ Credo von Entertainment mit Tiefgang folgt. Das Thema kommt in verschiedenen Aspekten des Spiels zum Ausdruck, Gameplay-Mechaniken oder die narrativen Elemente sind nur ein Teil davon”, erklärt Karolina Kuzia-Rokosz, Design Director bei Fool’s Theory. Es heißt zwar „jeder hat seine eigenen Dämonen” aber in The Thaumaturge ist nicht alles immer so, wie es scheint.

In den Zwischenräumen der „realen“ Welt und der Welt der Schatten dieses storylastigen isometrischen RPGs existieren esoterische Wesen namens Salutoren. Nur ein Thaumaturg ist in der Lage, die mächtigen Salutoren wirklich wahrzunehmen und ihre einzigartigen Fähigkeiten nach eigenem Ermessen zu nutzen. Thaumaturgen können tief in die Abgründe einer Person eindringen, bis in den tiefsten Kern ihrer Psyche, und die ehrlichen Absichten, heimlichen Gelüste, beschämenden Geheimnisse, verzerrten Wahrnehmungen, Übertreibungen und Unvollkommenheiten ihres Gegenübers aufdecken.

Salutoren sind ihren Meistern treu ergeben und ermöglichen es den Thaumaturgen, andere Personen zu manipulieren, sich ihre Geheimnisse und Unsicherheiten zu Nutze zu machen und ihren Willen zum eigenen Vorteil zu verbiegen, um dabei die Welt um sie herum zu beeinflussen. Salutoren haben ihre Wurzeln in verschiedenen Kulturen und kommen in den rundenbasierten Kämpfen als mächtige Verbündete zum Einsatz, was besonders in dunklen Gassen wie dem Bezirk Praga von unschätzbarem Wert ist.

Wann The Thaumaturge erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.