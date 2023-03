Destiny 2: Lightfall – Season of Defiance gestartet

Dies geht in wenigen Tagen in den ersten Raid über, der sich Wurzel der Albträume nennt. Ein furchterregendes Wesen, das aus einer unbekannten Zeit und von einem unbekannten Ort stammt, hat sich bemerkbar gemacht. Hüter müssen sich der uralten Bedrohung stellen, die vor den Toren ihrer Heimat wächst.

Die neueste Saison von Destiny 2 – Saison des Widerstands (deutsch) – bricht an, um sich neue Saisonränge zu verdienen. In der Saison des Widerstands wendet sich die Vorhut an ihre engsten Verbündeten, um nach dem Angriff auf den Reisenden zu reagieren. Die Hüter müssen die rechtschaffenen Kräfte der Erwachten beherrschen, um sich gegen die anrückende Schattenlegion zu behaupten und sich als Königinnengarde zu beweisen.

What do you think?